Kein Sieger bei Darmstadt gegen Kiel

Das Duell von Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt 98 und Zweitliga-Aufsteiger Holstein Kiel ist am Samstag ohne Sieger geblieben. Beide Teams trennten sich 1:1 (1:1). Die Tore vor 15 500 Zuschauern am Böllenfalltor in Darmstadt erzielten Felix Platte (5. Minute) und Dominik Drexler (42.). Darmstadt holte nach drei Niederlagen den ersten Punkt, ist aber seit nunmehr sechs Spielen ohne Sieg. Kiel ließ nach vier Liga-Siegen in Folge erstmals zwei Punkte liegen.

(dpa)