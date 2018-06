NSU-Untersuchungsausschuss: Kein gemeinsamer Abschlussbericht

Ausgedruckt füllt er zwei Leitz-Ordner: Über 700 Seiten ist der Abschlussbericht über den NSU-Untersuchungsausschuss lang. Das Vorwort, das eine Entschuldigung an die Angehörigen des Mordopfers Halit Yozgat enthält, ist alles, auf was sich die Fraktionen des Landtags am Ende einigen konnten.

Aus Sicht der Obfrau der SPD im Ausschuss, Nancy Faeser, lag es letztlich daran, dass die Regierungsparteien CDU und Grüne sich geweigert hätten, die Verantwortung der damals Handelnden „klar zu benennen“. Damit ist die Rolle des heutigen Ministerpräsidenten Volker Bouffiers (CDU) im Jahr 2006 und danach gemeint.

Bouffier hatte als damaliger Innenminister V-Leuten des Verfassungsschutzes untersagt, vor den Ermittlern auszusagen, die den Mord an Yozgat vom 6. April 2006 aufklären wollten. Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme war am dem Tag der Ermordung am Tatort, einem von Yozgat betriebenen Internetcafé in der Kasseler Innenstadt. Temme hatte an diesem Tag auch mehrmals mit einem von ihm geführten V-Mann aus der rechten Szene telefoniert.

Innenminister Bouffier hätte damals auch anders entscheiden können, „wenn er denn gewollt hätte“, so notierte es jedenfalls die SPD nach der Vernehmung Bouffiers im Ausschuss und findet jetzt, dies hätte im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses vermerkt werden müssen. Die SPD kündigte deshalb an, in den nächsten Tagen eine eigene Version des Abschlussberichts mittels eines Sondervotums zu erstellen. So auch die Linken, die ebenfalls die Darstellung der Rolle Bouffiers im Bericht kritisieren. Vor allem bemängeln sie die im Abschlussbericht getroffene Feststellung, eine Vernehmung der V-Leute hätte die Ermittlungen nicht weiter gebracht.

Differenzen bestanden auch über die Darstellung der Informationspolitik Bouffiers. Der Abschlussbericht kritisiere zwar aus Sicht der Linken zurecht, dass das Parlament zu spät über den Tatverdacht gegen Temme informiert worden sei, allerdings gehe die Kritik der Linken deutlich weiter: Bouffier hätte das Parlament zu spät und wissentlich falsch informiert, heißt es. Ebenso waren den Linken die Ausführungen über die rechtsextreme Szene in Hessen nicht ausführlich und genau genug. Änderungen wurden deshalb in den Bericht aufgenommen.

Der Mord an Yozgat mit einer Ceska-Waffe wird dem NSU-Trio zugerechnet. Zeitweise stand auch Verfassungsschutzmitarbeiter Andreas Temme unter Tatverdacht. Ein Auftrag des Untersuchungsausschusses lautete deshalb, zu klären, ob Temme denn überhaupt zum Zeitpunkt des Mordes am Tatort anwesend war. Faeser sagte: „Wir haben unterschiedliche Versionen darüber gehört. Das muss man dann eben auch so in den Bericht schreiben.“ Der Ausschuss habe aber Vieles erhellen können, was zuvor unbeachtet geblieben sei, so Faeser weiter. Beispielsweise habe man aufdecken können, wie intensiv die rechte Szene Hessens mit Gesinnungsgenossen in anderen Bundesländern vernetzt gewesen sei.

Die CDU-Fraktion „bedauerte“ es, dass keine Einigung über einen Abschlussbericht gab. Die Grünen lobten die „konstruktive Sitzung“ vom Freitag. Nach Einschätzung von CDU und Grünen wurde ein ausgewogener Abschlussbericht vorgelegt. „Wir haben nichts schöngeredet“, so Grünen-Obmann Jürgen Frömmrich. Die FDP-Fraktion hatte sich bei den Abstimmungen der verschiedenen Punkte teils enthalten, teils mit der Regierungskoalition gestimmt. Bis zum 1.August haben die Fraktionen nun Zeit, ihre Sondervoten zu formulieren.