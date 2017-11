Einkaufen am 24. Dezember: Kein verkaufsoffener Sonntag an Heiligabend

In Hessen wird es an Heiligabend in diesem Jahr keinen verkaufsoffenen Sonntag geben.

In Hessen wird es an Heiligabend in diesem Jahr keinen verkaufsoffenen Sonntag geben. Die Adventssonntage seien nicht als verkaufsoffene Tage freigegeben, teilte das Sozialministerium am Montag mit. Zuvor hatte der Privatsender Hit Radio FFH darüber berichtet. Ausnahmen gebe es nur bei einem besonderen Versorgungsinteresse. Tankstellen, Kioske, Bäckereien und Geschäfte an Flughäfen oder Bahnhöfen könnten öffnen. Da der 24. Dezember in diesem Jahr auf einen Sonntag fällt, gibt es bundesweit Diskussionen um einen Öffnung der Geschäfte. Die Gewerkschaft Verdi ruft zum Einkaufsverzicht an Heiligabend auf.

(dpa)