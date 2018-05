Keine Beschwerdestelle gegen Missbrauch bei Theaterfestival

Bei den Bad Hersfelder Festspielen wird es keine neu eingerichtete Beschwerdestelle für Opfer von sexuellen Übergriffen und Machtmissbrauch geben. Die Stadtverordneten sprachen sich am Donnerstag in einer Sitzung mit knapper Mehrheit dagegen aus. Die Gegner des Antrags begründeten ihre Ablehnung damit, dass es bereits eine Anlaufstelle gebe. Die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt sei in solchen Fällen ansprechbar. Das alljährliche im Sommer laufende Freilicht-Theaterfestival ist eine städtische Veranstaltung. Nach den Vorwürfe gegen den ehemaligen Theater-Intendanten Dieter Wedel wegen sexueller Übergriffe war in Bad Hersfeld ein politischer Streit um die Einrichtung einer Beschwerdestelle entbrannt.

Die Neue Bürgerliste (NBL) wollte eine eigene Beschwerdestelle für die Festspiel-Mitarbeiter. Doch ihre Stimmen zusammen mit den Grünen und der SPD reichten nicht, wie ein Stadtsprecher am Freitag sagte. Sie kamen auf 17. Die Gegner - bestehend aus CDU, FDP, UBH und drei Vertretern der FWG/Linke - kamen auf 18 Stimmen, bei einer Enthaltung. Bei einer Sitzung des Stadtparlaments stand das Thema im März schon einmal auf dem Plan. Es gab aber keine abschließende Entscheidung.

Wedel - früher Erfolgsregisseur von TV-Mehrteilern - war im Januar als Intendant unter dem Druck der Affäre zurückgetreten. Mehrere Schauspielerinnen hatten schwere Vorwürfe, die bis zur Vergewaltigung reichen, gegen ihn erhoben. Die mutmaßlichen Vorfälle liegen viele Jahre zurück und deutlich vor seiner Zeit als Intendant in Bad Hersfeld. Wedel wies die Vorwürfe zurück. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt.

(dpa)