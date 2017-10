Keine Fernwärme in Teilen Frankfurts: Weitere Arbeiten

Nach dem Ausfall der Fernwärme in Teilen Frankfurts sind auch am Montagmorgen die Heizungen in zahlreichen Haushalten zunächst noch kalt geblieben. Betroffen war auch die Versorgung mit warmem Wasser. Die Reparaturarbeiten am ursächlichen Rohrbruch werden im Laufe des Tages fortgeführt. Es müsse geprüft werden, ob der Rohrbruch „kurzfristig repariert werden kann”, sagte eine Sprecherin am Montagmorgen.

Seit Sonntagabend können die Stadtteile Nied, Schwanheim und Goldstein nicht mit Fernwärme versorgt werden. Über die Anzahl der betroffenen Haushalte könne man keine Aussage treffen, sagte die Sprecherin. Die Ursache für den Rohrbruch ist ebenfalls noch nicht ermittelt. Wie lange die Reparaturarbeiten genau dauern werden, blieb zunächst offen.

(dpa)