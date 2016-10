Halloween in Hessen: Keine Horrorclowns, dafür Sachbeschädigung und Jagd auf Kinder

Zahlreiche Eierwürfe, wenige Clowns: In Hessen ist es an Halloween vergleichsweise ruhig geblieben. In Frankfurt habe man „ein paar Anrufe mehr als sonst” erhalten, sagte ein Polizeisprecher. Am frühen Abend habe sich die Lage jedoch beruhigt.



Im Hochtaunus und im Main-Taunus-Kreis registrierten die Beamten allerdings mehrere unschöne Vorfälle. In Hattersheim haben zwei Jugendliche Kinder erschreckt und gejagt, wie ein Polizeisprecher fnp.de sagte. Sie haben den Angaben zufolge sogenannte Guy-Fawkes-Masken getragen. Ein 16-Jähriger habe einen Verletzten gemimt, der andere habe sich im Gebüsch versteckt und sei plötzlich aufgesprungen, berichtete der Sprecher. Dass sie bei ihrer Aktion ein Messer benutzt hätten, konnte er nicht bestätigen. Der 16-Jährige konnte von der Polizei festgenommen werden, die Personalien des 18-Jährigen, der fliehen konnte, seien den Beamten bekannt.



In Schwalbach seien laut Polizei mehrere Sachbeschädigungen registriert worden, unter anderem gingen Scheiben an Bushaltestellen zu Bruch. In Hofheim gab es Beschwerden über Eierwürfe. Einer der Übeltäter konnte dabei von einem Bewohner gestellt werden. Weil er die verunreinigte Tür wieder saubergemacht hat, habe der Geschädigte auf eine Anzeige verzichtet.



Bei Bad Homburg haben Unbekannte von einer Fußgängerbrücke, die über die B456 bei Bad Homburg führt, einen Kürbis auf die Fahrbahn geworfen, verfehlten aber zum Glück ein herannahendes Auto. In Eschborn seien Silversterkracher gezündet worden. In Wiesbaden musste eine 29-Jährige in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem sie von Unbekannten erschreckt worden ist.

„Keine Sachbeschädigungen, keine Straftaten” habe man in Fulda registriert, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Nicht einmal Eierwürfe habe es gegeben. In Darmstadt musste die Polizei am Montagabend 14 Mal raus, meist waren Eierwürfe oder Pyrotechnik der Anlass. In Kassel rückte die Polizei zu etwa 20 Einsätzen wegen Sachbeschädigungen aus.



Von Horrorclowns fehlte vielerorts jede Spur. „Unsere Präventionsarbeit hat offenbar gefruchtet”, sagte ein Polizeisprecher aus Kassel. Dort habe man die Bevölkerung zuvor angehalten, ohne Horrorclown-Kostüm feiern zu gehen.

(lg/dpa)