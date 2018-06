Keine Panini-Sammelalben an Marburger Schulen

Für einige sind sie Kult, für andere reine Werbung: Die Sammelalben der Firma Panini zur Fußball-Weltmeisterschaft. Sieben Marburger Schulen hatten unaufgefordert Pakete dieser Alben erhalten mit der Bitte, sie kostenlos an die Kinder zu verteilen. „Wir haben das untersagt”, erklärte Schulamtsleiter Arno Bernhardt am Donnerstag. Es handele sich um Produktwerbung, das sei an Schulen nicht zugelassen. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.

Grundsätzlich verbietet das hessische Schulgesetz Sponsoring nicht, die Werbewirkung muss aber begrenzt und überschaubar sein. Die jetzt verschickten Alben sollten Kinder jedoch dazu animieren, sich die dazugehörigen Sticker zu kaufen, erläuterte Bernhard. Die Schulen hätten die Pakete mit dem Hinweis erhalten, sie seien Mitglied in einem Sponsoring-Ring. „Wir haben den Schulen empfohlen, sich dort abzumelden”, sagte Bernhard.

(dpa)