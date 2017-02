Keine Rettungsgasse: Retter erreichen Unfallort nur zu Fuß

Nach einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Kassel haben Polizei und Rettungsdienste die Unfallstelle nur nach einem zwei Kilometer langen Fußweg erreicht. Wie die Polizei in Kassel mitteilte, hatten die Verkehrsteilnehmer im rund sechs Kilometer langen Rückstau keine Rettungsgasse gebildet. Nachdem die Rettungskräfte den Unfallort zu Fuß erreicht hatten, sperrten sie die Autobahn in Richtung Norden komplett und ließen die Einsatzfahrzeuge entgegen der Fahrtrichtung an die Unfallstelle fahren.

Ein Autofahrer hatte am Freitagabend beim Auffahren auf die Autobahn am Kreuz Kassel-Mitte einen Sattelzug gestreift und war anschließend mit einem weiteren Auto kollidiert. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es wurde niemand verletzt.

(dpa)