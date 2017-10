Keine neuen Hinweise nach Messerattacke auf 17-Jährigen

Nach der Messerattacke auf einen 17-Jährigen in Fulda gibt es noch keine neuen Hinweise. „Es gibt nichts Neues”, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagmorgen. Am Mittwoch hatte die Polizei Zeugen aufgerufen, sich zu melden. Am Sonntagabend war der Jugendliche den Angaben zufolge von fünf jungen Männern angegriffen worden. Einer habe ihm eine zwei Zentimeter tiefe Stichwunde in den Bauch und mehrere Schnittwunden zugefügt. Der 17-Jährige hatte erklärt, er sei mit den fünf jungen Männern in Streit geraten, weil er am Rand des Schlossparks uriniert habe.

(dpa)