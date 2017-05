Nach drei Todesfällen: Keine weiteren gefährlichen Keimfälle an der Uni-Klinik Frankfurt

Drei von fünf infizierten Patienten gestorben Gefährliche Keime auf der Intensivstation der Uniklinik In der Uniklinik Frankfurt werden multiresistente Bakterien vom Typ Klebsiella pneumoniae bei fünf Patienten nachgewiesen. Drei von ihnen sind mittlerweile tot. Sie starben aber laut Klinik „mit höchster Wahrscheinlichkeit“ nicht am Keim, sondern an den Grunderkrankungen. clearing

Am Frankfurter Universitätsklinikum haben sich keine weiteren Patienten mit dem multiresistenten Erreger Klebsiella pneumoniae angesteckt. Das teilte die Pressestelle der Uni-Klinik am Dienstag mit. Am Nachmittag will Hessens größtes Krankenhaus über Maßnahmen im Umgang mit dem Erreger informieren.

Der lebensgefährliche Keim war vergangene Woche bei insgesamt fünf Patienten nachgewiesen worden. Drei von ihnen sind an ihren schweren Grunderkrankungen verstorben. Zwei weitere Patienten weisen laut Uni-Klinik Besiedelungen mit Klebsiella pneumoniae auf, sind aber nicht erkrankt. Sie wurden isoliert und medizinisch betreut. "Darüber hinaus sind keine positiven Patienten- oder Umfeldproben auf Klebsiella pneumoniae zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannt."

Entsprechend dem Hygieneplan des Hauses seien "umfassende Desinfektionsmaßnahmen" umgesetzt worden. Alle Patienten der betroffenen Station seien verlegt, isoliert betreut und untersucht worden. "Daher besteht keine Gefahr für Patienten oder Besucher des Universitätsklinikums."

Das Bakterium gehört zu den normalen Bewohnern des Magen-Darm-Trakts, in anderen Körperregionen kann es jedoch Krankheiten verursachen. Besonders gefährdet sind Menschen mit geschwächtem Immunsystem.



