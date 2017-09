Kelterer mit Apfel-Qualität zufrieden

Die Apfelernte fällt in diesem Jahr in Hessen zwar etwas mau aus, dafür wird der aus dem Obst gepresste „Süße” seinem Namen gerecht. Denn die bis jetzt am Baum gebliebenen Äpfel seien von besonders guter Qualität, erklärte der Verband der hessischen Apfelweil- und Fruchtsaft-Keltereien in Heusenstamm. Das gebe dem Saft Aroma. Das leicht getrübte Getränk gibt es seit einigen Tagen zu kaufen. Es wird gerne zu Zwiebelkuchen getrunken. Keltereien lagern den „Süßen” nach Angaben des Verbands auch ein, um später Apfelsaft abzufüllen.

Das hessische Nationalgetränk Apfelwein wird aus Apfelsorten gekeltert, die noch bis in den Oktober hinein reifen. Auch das „Stöffche” werde dieses Jahr geschmacklich ausgewogen ausfallen, hieß es.

(dpa)