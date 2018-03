Kempes Elfmetertor kostet Ingolstadt Sieg gegen Darmstadt

Wetter in Hessen eher herbstlich als frühlingshaft

Offenbach. In den kommenden Tagen erinnert das Wetter in Hessen eher an Herbst als an Frühling. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag in Offenbach mitteilte, muss immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden. mehr