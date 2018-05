Kempes Tor beschert dem SV Darmstadt 98 den Klassenerhalt

Verbrechen Mexiko ist entsetzt über Mord an Radler aus Freigericht

San Cristóbal. Nach 60 000 Kilometern auf zwei Rädern stirbt ein Weltenbummler aus Hessen in einem Straßengraben in Südmexiko. Was erst wie ein Unfall aussah, war vermutlich ein Raubüberfall. Die Gewalt in Mexiko ist außer Kontrolle - immer wieder trifft es auch Unbeteiligte. mehr