Kenia-Bündnis im Wiesbadener Rathaus stellt sich vor

SPD, CDU und Grüne wollen in der Wiesbadener Stadtverordnetenversammlung künftig ein Kenia-Bündnis bilden. Gut elf Monate nach der Kommunalwahl stellten die drei Partner am Freitag eine Kooperationsvereinbarung für die Jahre 2017 bis 2021 vor. Im Mittelpunkt stehe die soziale, sichere und ökologisch nachhaltige Entwicklung der Stadt, heißt es in dem Papier. Dazu zählten der Bau bezahlbarer Wohnungen und mehr Radwege. „Extremistischen Bestrebungen jeglicher Art” träten die Kooperationspartner entschlossen entgegen.

Die SPD hatte bei der Kommunalwahl im März vergangenen Jahres 25,9 Prozent der Stimmen bekommen, 3 Prozentpunkte weniger als 2011. Die CDU verlor 8 Prozentpunkte und erreichte 24,7 Prozent. Auch die Grünen büßten Stimmanteile ein: Nach einem Minus von 5 Prozentpunkten im Vergleich zur vorangegangenen Wahl kamen sie auf 14,1 Prozent. Viertstärkste Kraft wurde die AfD mit 12,8 Prozent.

(dpa)