Autoversicherung: Kfz-Haftpflicht wird für 700 000 Autofahrer billiger   

Gut 700 000 Autofahrer in Hessen müssen künftig tendenziell weniger für ihre Kfz-Haftpflichtversicherung bezahlen. Das gab der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) am Mittwoch in Berlin bekannt. Auf 510 000 Autofahrer aus Hessen kommen demnach eher höhere Beiträge zu.

Grund sind neue Regionalklassen in 12 der 28 hessischen Zulassungsbezirke. Nach Auswertung der jüngsten Schadensbilanzen sinkt in sieben Zulassungsbezirken die Eingruppierung: Darmstadt, Lahn-Dill-Kreis, Odenwaldkreis, Offenbach (Land), Wetzlar, Rheingau-Taunus-Kreis und Main-Kinzig-Kreis. In fünf - Fulda, Kassel, Hanau, Marburg-Biedenkopf und Waldeck-Frankenberg - steigt sie hingegen.

(dpa)