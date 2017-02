Entführungen sind an der Tagesordnung: Kidnapping zum Broterwerb

Christine K hat ihr Domizil mitten in der nigerianischen Hauptstadt Abuja. Rund 1,6 Millionen Menschen leben hier. Und die meisten in großer Armut, weiß die Büroleiterin der Heinrich-Böll-Stiftung. Dass Kidnapping unter diesen Umständen zu einer „Erwerbsquelle“ für Menschen mit krimineller Energie werden kann, wundert in Nigeria eigentlich niemanden.

Knapp zweieinhalb Stunden ist die nigerianische Hauptstadt von dem Dorf entfernt, wo am Mittwoch der Frankfurter Archäologe Peter Breunig und sein Mitarbeiter, der Student Johannes B., von bewaffneten Männern entführt wurden. Zwei Dorfbewohner, die den Deutschen helfen wollten, wurden von den Entführern erschossen. Die beiden gekidnappten Wissenschaftler sollen Teil einer vierköpfigen Forschergruppe der Goethe-Universität in Frankfurt sein. Gemeinsam mit Nigerias nationaler Kommission für Museen und Denkmäler seien sie dort an Ausgrabungen beteiligt gewesen.

„Bei dem größten Teil der Entführungen spielt das Lösegeld für die Täter die zentrale Rolle. Wenn das gezahlt ist, kommen die Opfer frei“, sagt Christine K, die irgendwann eines Tages für sich entschied, auf einen vollständigen Nachnamen zu verzichten. „Dieser Künstlername steht auch so in meinem Personalausweis“, klärt sie das Rätsel um ihren außergewöhnlichen Nachnamen auf.

Keine politischen Motive

Dass politische Motive hinter der Entführung der beiden Frankfurter Wissenschaftler stecken, glaubt die Nigeria-Expertin der Heinrich-Böll-Stiftung nicht. Natürlich seien auch Ausländer in Nigeria Opfer von kriminellen Kidnappern. Aber nicht nur diese hätten die Gangster im Visier. Es könnte auch die Mütter von bekannten Persönlichkeiten genauso treffen wie Politiker.

Dass Armut die Kriminalität in einem Land fördert, ist fast schon eine Binsenweisheit. Aber in Nigeria dürfte es eigentlich gar keine überproportional hohe Kriminalität geben. „Das Land ist reich an Bodenschätzen. Es gibt Öl, Gas, Nickel und Edelsteine“, zählt Christine K nur einige Rohstoffe auf. Aber trotz des Reichtums befinde sich das Land in einer schlimmen Rezession. Dabei spiele der Einsturz des internationalen Ölpreises keine unerhebliche Rolle, so Christine K. Und noch ein Umstand mache den Nigerianern das Leben schwer. Es mangele an der Stromversorgung. Nur zehn Prozent der Haushalte verfügten über einen Stromanschluss. „Diese mangelhafte Stromversorgung führt auch dazu, dass Unternehmen nicht investieren, weil es für sie zu teuer ist, denn sie müssen sich selbst bei einer Neuansiedlung mit Strom versorgen“, schildert Christine K, die früher für die britische BBC in Nigeria Journalisten ausbildete, die Misere.

Ihre Kollegin Nina Müller bei der Hessischen Stiftung für Friedens- und Konfliktforschung (HFSK) ist ebenfalls Kennerin des westafrikanischen Landes. Sie weiß, dass Forscher, die in Krisenregionen aufbrechen, häufig mit besonders hohen Sicherheitsrisiken konfrontiert sind. Vor der Genehmigung einer solchen Reise werde bei der HFSK stets der Nutzen der Reise im Verhältnis zu den Risiken abgewogen. Auch die Einschätzungen des Auswärtigen Amtes über das jeweilige Land würden eingeholt. „Vor jeder Reise müssen dann verschiedene Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden – die HSFK berät ihre Mitarbeiter in allen Fragen und hat dazu in einem Sicherheitsmanual Informationen und Checklisten zusammengetragen“, erläutert Müller. Das betreffe beispielsweise Versicherungsfragen, die schnelle Hilfe in finanziellen Notlagen, die Zusammenstellung von Notfallkontakten und Vertrauenspersonen vor Ort oder auch das Thema Datensicherheit. Zudem werden den Wissenschaftlern des Hauses Beratungsdienstleistungen zu Fragen des Gesundheitsschutzes bereitgestellt.

„Soweit ich weiß, gibt es keine spezielle Vorbereitung für ethnologische Forschungsaufenthalte in Nigeria. Ich habe mein Dissertationsthema selbst ausgewählt und konnte bereits auf ein verlässliches Netzwerk an vertrauensvollen Personen zurückgreifen. Weitere Kontakte knüpfte ich dann während der Feldforschung. Ich konzentrierte mich währenddessen auf die Hauptstadt Abuja in der geographischen Mitte des Landes sowie auf den Bundesstaat Lagos im Südwesten – beide gelten als relativ sicher“, berichtet Müller.

Wachsam sein

Darüber hinaus hilft der Wissenschaftlerin auch ein Handbuch bei der Planung ihrer Feldforschungen in von „Spannungen oder Konflikten“ geprägten Gebieten. „Außerdem ist es sehr wichtig, ständig Rücksprache mit Bekannten, Freunden und einheimischen Wissenschaftlern vor Ort zu halten und sich immer über nationale und lokale Medien über den neuesten Stand der aktuellen Lage zu informieren“, so Müller weiter.

Als deutsche Forscherin in Nigeria solle man sich immer der Risiken der jeweiligen Situation bewusst sein, in die man sich begibt. „Konkret bedeutet dies, stets wachsam zu sein“, sagt sie.

Die allgemeine Lage im Land beschreibt Müller als nach wie vor sehr angespannt, obwohl es regionale Unterschiede gebe. In Folge der Aktivitäten der terroristischen Vereinigung Boko Haram im Nordosten befänden sich Millionen Menschen auf der Flucht. Entweder begeben diese sich in südlichere Landesteile oder fliehen in die Nachbarländer. Die fehlende Perspektive auf eine mögliche Heimkehr sowie unzureichende Bereitstellung von Nahrung für die hohe Anzahl Schutzsuchender stellten derzeit große Probleme innerhalb der Flüchtlingslager dar. „Selbst wenn sie in ihre Heimat zurückkehren können, finden sie keine funktionierende Infrastruktur mehr vor“, so Müller.

Abgesehen davon bestünden auch andere Konflikte weiterhin, wie zum Beispiel die „Nigerdeltakrise“ im Südosten des Landes, wo aufgrund der Erdölförderung Umwelt- und Sozialstandards vernachlässigt werden und somit das Leben der Menschen dort massiv beeinträchtigt werde. Die neue Regierung unter Präsident Buhari habe es noch nicht geschafft, die politische Situation merklich zu verbessern, sagt Müller.

Inzwischen haben sich die Entführer der beiden Wissenschaftler offenbar gemeldet. Wie das nigerianische Online-Portal „Daily Trust“ berichtete, forderten die Kidnapper für die Freilassung der Männer 360 000 Euro.