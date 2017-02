Kilian wird Landrat im Rheingau-Taunus-Kreis

Der Bürgermeister von Geisenheim wird neuer Landrat des Rheingau-Taunus-Kreises. Bei der Wahl am Sonntag setzte sich der 52 Jahre alte Frank Kilian, der keiner Partei angehört, gegen zwei weitere Kandidaten durch. Er erhielt nach dem vorläufigen Endergebnis auf der Internetseite des Kreises 58,7 Prozent der Stimmen. In dem Kreis sind 150 000 Menschen wahlberechtigt, nur 37,7 Prozent nahmen an der Abstimmung teil.

Andreas Monz (48) von der CDU bekam 36,9 Prozent der Stimmen, Benno Pörtner (64) von der Linken kam nur auf 4,4 Prozent. Der bisherige Amtsinhaber Burkhard Albers von der SPD hatte im Frühjahr 2016 erklärt, nicht mehr antreten zu wollen. Er war seit 2005 im Amt.

(dpa)