"Rotes Sofa": Killt das Digitale Branchen?

Wohin entwickeln sich die klassischen Medien wie Tageszeitungen? Wird es in zehn Jahren noch Bankfilialen mit Beratern geben? Diese Fragen diskutierte FNP-Chefredakteur Joachim Braun mit zwei Experten.

Hier ist die Gegenwart. Dieser Artikel wurde von Menschenhand verfasst, Menschen haben daraus ein Druckerzeugnis gefertigt. Ein Mensch hat in den frühen Morgenstunden diese Zeitung in Ihren Briefschlitz geschoben.

Die Zukunft: Sie stehen bei der Morgentoilette in Badezimmer und verfolgen auf Ihrem Ikea-Spiegel die fünf wichtigsten Nachrichten des Tages. Die sind auf Ihre Bedürfnisse und Interessen zugeschnitten: Wie wird das Wetter? Wie lang ist der Stau auf dem Weg zu Ihrem Arbeitsplatz? Und was hat Trump in der Nacht gesagt. Oder sagen wir besser: der amerikanische Präsident. Denn noch ist die Zukunft nicht die Gegenwart. Aber Science Fiction wird es auch nicht sein, da ist sich der Datenjournalist Marco Maas sicher.

Digital und kundennah

Er war einer von zwei Gästen, die gestern Abend auf dem „Roten Sofa“ der Frankfurter Sparkasse und der Frankfurter Neuen Presse Platz nahmen und mit Chefredakteur Joachim Braun über die Digitalisierung diskutierten. Der andere war Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands. Er gilt als „Digital-Vordenker“ der Sparkassen-Finanzgruppe.

Medien und die Finanzwirtschaft stehen gleichermaßen vor der Frage, wie es angesichts der Digitalisierung in ihren Branchen weitergeht: Hat professioneller Journalismus überhaupt eine Chance, da sich die Nachrichten-Rezeption zunehmend auf Facebook und andere Soziale Netzwerke verlagert?

Bild-Zoom Foto: Salome Roessler Volles Haus: Verlagsgeschäftsführer Oliver Rohloff begrüßt die Gäste im Kasino der Mediengruppe Frankfurt.

Für die Banken stellt sich gleichermaßen die Zukunftsfrage, weil Konkurrenz durch Fin-Techs erwächst: Das sind oft Unternehmen oder Startups, die digital und mit großer Dynamik in den Markt für leicht zu standardisierende Finanzprodukte und -dienste drängen, um Kunden und Marktanteile zu gewinnen. Die gute alte Filiale mit direktem Kontakt zum Berater des Vertrauens könnte zu einem Auslaufmodell werden.

Diese Befürchtung hat Schmalzl nicht. Ein Bankgeschäft sei ein Vertrauensgeschäft zwischen zwei Menschen, das werde nicht von hier auf jetzt verschwinden. Wie viel Service und Präsenz vor Ort Sparkassen auch künftig zeigten, entscheide allein der Kunde. Gleichwohl seien die Sparkassen auf den digitalen Wandel und dessen Herausforderungen vorbereitet und arbeiteten permanent an neuen, komfortablen Lösungen: „Wir müssen unser Angebot mehr denn je auf die Bedürfnisse unserer Kunden zuschneiden“, sagte der Digtal-Experte. Allein deshalb schon, weil die Bedürfnisse der Kunden im ländlichen und kleinstädtisch geprägten Bereich andere seien als in einer Metropole wie Berlin.

Schmalzl vertrat im Kasino der Mediengruppe Frankfurt auch den Standpunkt, dass es auch eine Rückbesinnung beim Umgang mit Daten geben könne: „Wer sagt denn, dass die Menschen solche auf sie zugeschnittenen Informationen dauerhaft haben wollen und sie nicht doch viel breiter interessiert sind?“ Digitalisierung ja, folgerte Schmalzl, aber mit Maß: „Wir fahren mit der Sparkassen-Gruppe auf Sicht.“

Schweden sind weiter

Über dieses Stadium ist Marco Maas längst hinaus. Der 40-jährige Datenjournalist teilt sich seine Wohnung in Hamburg nicht nur mit seiner Freundin, sondern auch mit 150 Geräten, „die mich Schritt auf Tritt begleiten“. Dazu zählt beispielsweise eine Bettunterlage. Sie zeichnet das Schlafverhalten von zwei Personen auf und protokolliert aber nicht nur, wie häufig man sich in der Nacht gedreht und wie viele Atemzüge man gemacht hat, sondern befolgt auch Regeln: Wenn zwei Menschen länger als zehn Minuten zusammen im Bett liegen, schaltet sich das Licht in der gesamten Wohnung ab.

Er hat auch kein Problem damit, diese und andere Daten öffentlich zu machen. Wer sie nicht mit der Gesellschaft teile, sei asozial, sagte Maas. Da seien die Schweden weiter als wir Deutsche. „Dort weiß ich, was mein Nachbar verdient. Warum soll er nicht wissen, wie hoch mein Blutdruck ist?“

Daher arbeitet der Utopist, als der er sich selbst bezeichnet, an der App xMinutes. Mittels gesammelter Daten des Nutzers soll der die richtige Nachricht zur richtigen Zeit am richtigen Ort erhalten. Dieser nicht allzu fernen Zukunft könnten sich Verlage nicht verschließen, ist Maas überzeugt.

Wir arbeiten daran – und bedrucken solange noch Papier.