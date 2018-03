Kinder-Akademie will neue Zielgruppen erreichen

Musikgeschichte, Film und Fotografie - mit diesen Themen-Schwerpunkten will die neue Leiterin der Kinder-Akademie Fulda (KAF) das Haus für neue Zielgruppen öffnen. Ansprechen möchte sie damit vor allem Jugendliche und sie zum Besuch in der bundesweit einzigartigen Einrichtung animieren, sagte Yvonne Petrina (39) der Deutschen Presse-Agentur. Petrina will auch mehr Kinder aus ärmeren Haushalten und bildungsfernen Schichten in die Akademie lotsen: „Dort gibt es außerschulischen Bildungsbedarf und großes Entwicklungspotenzial.”

Petrina leitet die Akademie seit Mitte Februar. Die Archäologin und Kunsthistorikerin tritt die Nachfolge von Gabriele König an, die nach mehr als 20 Jahren den Job wechselte. Petrina leitete zuletzt das Institut für Spätantike und Byzantinische Kunstgeschichte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.

Die seit 1991 bestehende Kinder-Akademie versteht sich als sozialer



Kulturort mit dem Ziel, Menschen in jungen Jahren mit Kunst und



Kultur, Naturwissenschaft und Technik in Berührung zu bringen. Pro



Jahr kommen 50 000 Besucher in die Einrichtung, die ein Museum mit



einem Akademie-Betrieb zur Weiterbildung verknüpft - ein laut Akademie bundesweit einmaliges Konzept.

