Kinderwagen brennt: Fünf Menschen müssen ins Krankenhaus

Weil ein Kinderwagen in einem Hausflur in Lohfelden Feuer gefangen hatte, sind drei Kinder und zwei Erwachsene mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Wie der Kinderwagen am Montagabend in dem Haus im Landkreis Kassel in Brand geriet, müsse noch geklärt werden, sagte ein Polizeisprecher. Die Polizei gehe jedoch von Brandstiftung aus.

(dpa)