Kion legt dank Übernahme weiter kräftig zu

Kion profitiert weiter von der Milliarden-Übernahme des US-Unternehmens Dematic. In den ersten drei Monaten des Jahres konnte Europas größter Gabelstapler-Hersteller Umsatz und Ergebnis deutlich steigern. Der Erlös kletterte um rund 48 Prozent auf 1,81 Milliarden Euro, wie das im MDax notierte Unternehmen am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Der Konzerngewinn verbesserte sich um rund 27 Prozent auf 42,0 Millionen Euro.

Wichtigste Aufgabe des laufenden Jahres sei die Integration des im vergangenen Jahr übernommenen US-Unternehmens Dematic, erklärte Vorstandschef Gordon Riske. Der Zukauf des Spezialisten für Automatisierung und Lieferketten-Optimierung war die bisher größte Akquisition in der Kion-Unternehmensgeschichte.

Riske bestätigte die Prognose für das laufende Jahr. 2017 werde beim Umsatz ein Wert zwischen 7,5 und 7,95 Milliarden Euro angestrebt. Der um Sondereffekte und Zinsen bereinigte Gewinn (Ebit) soll auf 740 bis 800 Millionen Euro steigen. Im vergangenen Jahr war der Umsatz um knapp zehn Prozent auf 5,6 Milliarden Euro gestiegen.

(dpa)