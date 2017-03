Kion peilt nach Rekordzukauf in 2017 neue Bestmarken an

Europas größter Gabelstapler-Hersteller Kion peilt nach der Milliarden-Übernahme des US-Unternehmens Dematic in diesem Jahr neue Bestmarken an. „2016 war das erfolgreichste Jahr in der Unternehmensgeschichte, wir waren profitabel wie nie zuvor”, sagte Vorstandschef Gordon Riske am Donnerstag im hessischen Heusenstamm bei der Vorstellung der Jahreszahlen. Als Ziel für das laufende Geschäftsjahr gab das im MDax notierte Unternehmen erneut eine Steigerung bei Umsatz, Ergebnis und Auftragseingang aus.

Der Manager setzt bei seiner Prognose vor allem auf das weiter starke Geschäft im Kernmarkt Westeuropa sowie die anhaltende Stabilisierung in China. In den Märkten gebe es auch eine steigende Nachfrage nach Elektro-Gabelstaplern, erklärte Riske. 2016 habe deren Anteil beim Auftragseingang nach Stückzahlen bereits bei über 80 Prozent gelegen.

Insgesamt stieg im Vorjahr der Umsatz im Konzern um knapp zehn Prozent auf 5,6 Milliarden Euro. Der Überschuss legte um 11,3 Prozent auf 246 Millionen Euro und der Auftragseingang um knapp zwölf Prozent auf 5,8 Milliarden Euro zu.

