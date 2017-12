Kinderbetreuung: Kita-Eltern wollen stärker beteiligt werden

Die Elternbeiräte unterstützen, die Rechte und Beteiligungsmöglichkeiten von Kita-Eltern in der hessischen Landespolitik stärken – das war das Ziel der hessischen „Landesarbeitsgemeinschaft KitaEltern Hessen“ (LAG KEH), die sich am 24. März gründete. Nun trägt die Arbeit erste Früchte.

Corinna Arndt, erste Vorsitzende des Kita-Stadtelternbeirats von Rüsselsheim, ist zufrieden: „Die Gründung einer Elternvertretung im Kita Bereich auf Landesebene war schon lange überfällig. In anderen Bundesländern gibt es schon lange einen landesweiten Zusammenschluss.“

Bei ihren Recherchen sei sie auf Kathrin Kraft gestoßen, die in ihren Bemühungen um die Einrichtung einer Elternvertretung auf Landesebene schon ein wenig weiter war als sie selbst, informiert Arndt. Sie sei mit der Gießenerin in Kontakt getreten und unterstütze seitdem deren Arbeit. Kathrin Kraft leitet den Verein nun als erste Vorsitzende.

„Vorher haben wir als einfaches Netzwerk gearbeitet“, erzählt Kathrin Kraft. Nach der Gründung der Arbeitsgemeinschaft „KitaEltern Hessen“ hätten sich Betroffene aus vielen Orten des Landes zusammengeschlossen. Die Arbeitsgemeinschaft habe auch den Kontakt zu Abgeordneten, Verbänden und der hessischen Landesregierung gesucht. „Die Reaktion des Ministeriums für Soziales und Integration ist positiv“, sagt die Vereinsvorsitzende.

Nun geht es vor allem darum, die Landesarbeitgemeinschaft noch bekannter zu machen, um die Zahl der engagierten Eltern und Kita-Elternvertreter weiter zu vergrößern. Dazu haben die Mütter und Väter am 20. August einen Informationsstand auf dem Familientag in Fritzlar organisiert. Weitere Auftritte dieser Art seien in der nahen Zukunft geplant, so Kraft.

Persönliche Treffen

Weitere Ziele des Vereins: Die Eltern sollen stärker beteiligt werden, wenn es um gesetzliche Grundlagen und die Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Kinderbetreuung in den Landeseinrichtungen geht. Dazu wollen die engagierten Eltern in der Zukunft an landesweiten Veranstaltungen und Fachdiskussionen teilnehmen und sich mindestens zwei bis drei Mal im Jahr persönlich treffen. Mit Unterstützung des Landes könnten im nächsten Jahr auch Projekte gefördert werden, die den Aufbau und die Vernetzung von weiteren Angeboten möglich machen, so Kraft.

„Was ich besonders toll finde, sind die Telefon- und Videokonferenzen und die eingerichtete WhatsApp-Gruppe der LAG KEH“, betont Corinna Arndt. Bisher hat die Rüsselsheimerin in der „Landesarbeitsgemeinschaft KitaEltern Hessen“ noch kein Amt übernommen. Sie könne sich jedoch gut vorstellen, etwa in zukünftigen Projekten zu dem Thema einheitliche Qualitätsstandards in hessischen Kitas oder in der allgemeinen Organisation des Vereins mitzuarbeiten.

„Diese Plattform ist nicht nur spannend, sondern für alle Eltern in Hessen wichtig“, betont Arndt. „Sie bietet außerdem einen Ort des Erfahrungsaustauschs und der Bündelung der wichtigsten Informationen für Elternbeiräte in hessischen Kitas.“ Dazu gehört auch, dass die Elternbeiräte wissen, welche Rechte und Aufgaben sie haben.