Sprechen, spielen und töpfern

Wiesbaden. Alle reden von der Gebührenfreiheit, doch welche pädagogischen Konzepte gibt es eigentlich in hessischen Kitas? In einer Serie stellen wir verschiedene vor. Heute die Freinet-Pädagogik in der städtischen Kita Europaviertel in Wiesbaden. mehr