Klaus Maria Brandauer mit Ehrenpreis ausgezeichnet

Der Schauspieler Klaus Maria Brandauer ist bei der Verleihung des Hessischen Film- und Kinopreises mit dem Ehrenpreis ausgezeichnet worden. Der 73-jährige Österreicher, der 1981 mit dem oscar-prämierten Film „Mephisto” des ungarischen Regisseurs István Szabó international bekannt wurde, nahm die Auszeichnung am Freitagabend in der Alten Oper in Frankfurt persönlich entgegen. Mit Blick auf den Laudator Szabó sagte Brandauer: „Ich sage danke tausend Mal. Du warst es, der mir das Ticket zum Film gelöst hat.”

In der Kategorie „Beste Schauspielerin” wurde Margarita Broich für ihre Rolle in dem „Tatort: Wendehammer” geehrt. Heino Ferch erhielt die Ehrung als „bester Schauspieler” in dem Film „Allmen und die Libellen”. Als „bester Spielfilm” wurde „Fritz Lang” prämiert. Der „beste Dokumentarfilm” war nach Meinung der Jury „Ghostland - the view of the Ju'/Hoansi”. Der Hessische Film- und Kinopreis ist insgesamt mit 185 000 Euro dotiert.

