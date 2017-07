Kleinflugzeug muss nach Motorschaden notlanden

Wegen eines Motorschadens ist ein Kleinflugzeug am Montag in der Nähe des südhessischen Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) notgelandet. Der 56 Jahre alte Pilot setzte den Flieger auf einem Acker zwischen den Ortsteilen Crumstadt und Goddelau auf. Er und sein 16-jähriger Flugschüler blieben unverletzt, wie die Polizei in Darmstadt mitteilte. Welcher Sachschaden dabei entstand, war zunächst noch unklar. Zudem war nicht bekannt, wo das Flugzeug gestartet war und wohin es auf dem Weg war.

(dpa)