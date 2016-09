Unglück: Kleinflugzeug stürzt ab: Pilot kommt mit Platzwunde davon

Nahe dem Flugplatz Egelsbach südlich von Frankfurt ist am Donnerstagmorgen ein Kleinflugzeug abgestürzt. Der 63-jährige Pilot hatte Glück: Er zog sich nur eine Platzwunde am Kopf zu, wie die Polizei mitteilte. Die Maschine krachte kurz nach dem Start in einen an die Startbahn angrenzenden Acker.

Bilderstrecke Kleinflugzeug stürzt beim Flughafen Egelsbach ab

Es entstand ein Totalschaden in Höhe von etwa 75 000 Euro. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. Zeugen auf dem Flugplatz sagten laut Polizei aus, sie hätten vor dem Absturz ein Stottergeräusch gehört. Die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung hat die Ermittlungen aufgenommen. (dpa)