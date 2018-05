Kleingärtner sprechen über Gefahren verseuchter Böden

Mit Arsen und Blei belastete Kleingärten in Darmstadt erhitzen die Gemüter. Was können die Pächter der fast 80 Gärten gegen die Schadstoffe tun? Nach Untersuchungen des Bodens durch einen Toxikologen raten Regierungspräsidium und Stadt zur Gartenarbeit mit Handschuhen. Aber wie gefährlich war die Bewirtschaftung der Gärten auf dem Areal einer früheren Ziegelei mit Tongrube in der Vergangenheit? Darüber wollen sich Kleingärtner und Vertreter des Regierungspräsidiums und der Stadt heute austauschen.

In einem Infoblatt wurde den betroffenen „Gartenfreunde 1931” kürzlich auch verboten, Gemüse, Salat und etwa Erdbeeren zu essen. Es sei denn, sie bauten die Nutzpflanzen in Hochbeeten an.

