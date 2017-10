Kleinkind aus Fenster gestürzt

Ein Kleinkind ist im nordhessischen Melsungen aus dem zweiten Stock eines Wohnhauses gefallen und verletzt worden. Der zweijährige Junge sei am Montagmorgen vermutlich auf die Fensterbank geklettert und aus dem geöffneten Fenster gestürzt, berichtete die Polizei in Homberg/Efze. Ein Rettungshubschrauber brachte den Jungen in ein Krankenhaus. Das Kind sei nach dem Sturz bei Bewusstsein und ansprechbar gewesen, berichteten die Beamten. Zum genauen Gesundheitszustand konnte die Polizei keine weiteren Angaben machen.

(dpa)