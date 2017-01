Diskussionsbedarf in der Politik: Koalition bei sicheren Herkunftsstaaten weiter uneins

Hessens schwarz-grüne Landesregierung hat noch Diskussionsbedarf in der Frage, ob die drei Maghreb-Staaten Algerien, Tunesien und Marokko als sichere Herkunftsstaaten für abgelehnte Asylbewerber gelten sollen. Innenminister Peter Beuth (CDU) sagte am Donnerstag im Landtag in Wiesbaden: «Wir arbeiten dran.» Bedenken gibt es vor allem bei den Grünen. Die oppositionelle FDP-Fraktion hatte den Antrag gestellt, die drei Maghreb-Länder als sichere Herkunftsstaaten einzustufen. Sie forderte Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) auf, die «schwarz-grüne Hinhaltetaktik» zu beenden.

Der FDP-Abgeordnete Wolfgang Greilich verwies darauf, dass der Bundesrat sei Mai 2016 noch nicht die Entscheidung darüber getroffen habe, ob die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer gelten. Befürworter erhoffen sich davon schnellere und einfachere Asylverfahren.

Greilich sagte, unterdessen steige die Zahl der Ausreisepflichtigen aus diesen Ländern stetig. Die Gruppe der Asylbewerber aus den Maghreb-Staaten sei gekennzeichnet durch eine hohe Kriminalitätsquote und eine niedrige Anerkennungsquote.

Die CDU-Abgeordnete Astrid Wallmann sagte, man müsse ein deutliches Signal an die Menschen senden, sich nicht mit falschen Hoffnungen auf den Weg nach Deutschland zu machen. Marcus Bocklet von den Grünen sieht hingegen keine Notwendigkeit, die Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer ausweisen. Es kämen mittlerweile sehr viel weniger Flüchtlinge aus diesen Ländern, zudem werde über ihre Anträge schneller entschieden. Gabriele Faulhaber (Linke) erklärte: «Wir sagen Nein zu einer weiteren Aushöhlung des Asylrechts.»

