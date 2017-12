Landtag: Koalition „wie Vater und Sohn“

Nach vier Jahren schwarz-grüner Koalition und mit Blick auf die Landtagswahl brachten sich Regierung und Opposition zum Auftakt der Haushaltsdebatte in Position. Dabei ging es auch um eine Analyse der schwarz-grünen Familienverhältnisse.

Die ersten deutlich hörbaren Zwischenrufe ließen eine Weile auf sich warten. Als Oppositionsführer Thorsten Schäfer-Gümbel (SPD) aber behauptete, die Union habe in 18 Jahren Regierungsverantwortung „den Rückzug aus der Fläche betrieben“ und komme erst jetzt darauf, sich dem ländlichen Raum zuzuwenden – da lachte der angesprochene Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und protestierten die CDU-Abgeordneten. Der Protest wurde noch lauter, als Schäfer-Gümbel von der „zusätzlichen neuen Stabstelle“ für den ländlichen Raum samt entsprechend hoch dotierten Posten sprach.

Mit seiner Rede eröffnete der SPD-Fraktionsvorsitzende am Dienstag in Wiesbaden die Landtagsdebatte zum Doppelhaushalt 2018/19, die die Parteien traditionell zu einer Generalabrechnung miteinander nutzen – diesmal unter dem besonderen Vorzeichen der Landtagswahl im Herbst 2018.

Superlative für Hessen

Unter der Überschrift „Gute Bildung, bezahlbares Wohnen und die Verkehrswende muss man nicht nur wollen, man muss sie auch können“ kritisierte Schäfer-Gümbel die Pläne der schwarz-grünen Koalition und sprach dabei auch einzelne Koalitionspolitiker an: Bouffier habe den Bildungsgipfel platzen lassen, Kultusminister Alexander Lorz (CDU) mache keine wirklichen Fortschritte beim Ausbau der echten Ganztagsschulen, Verkehrsminister Tarek Al-Wazir (Grüne) tue zu wenig gegen den Stau auf Hessens Straßen, und Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) geriere sich zum „größten Immobilienspekulanten in Frankfurt“: Statt das seit Jahren leerstehende Polizeipräsidium für den Wohnungsbau zu nutzen, versuche er, es für so viel Geld wie möglich zu verkaufen.

Deutlich zu erkennen waren in der Rede des Oppositionsführers, der im kommenden Jahr Ministerpräsident werden will, die Linien des Landtagswahlkampfs und die Pläne für die Zukunft: „Priorität der Bildung“, Wohnungen „bauen, bauen, bauen“ und ein „Neustart bei der ökologischen Verkehrswende“ waren die Schlagworte.

Ministerpräsident Bouffier setzte der Kritik der Opposition eine lange Reihe von Superlativen entgegen, um den Zustand seines Hessenlandes zu beschreiben: bundesweit die niedrigste Abbrecherquote bei Schülern, führend in der Bekämpfung der Cyberkriminalität, die höchste Beschäftigungsquote für Schwerbehinderte, Vorreiter bei der Steuergerechtigkeit und einiges mehr. Auch den vorliegenden Haushaltsentwurf stellte der Regierungschef in die Reihe der Superlative: „Dieser Haushalt ist historisch“, sei „ein Rekordhaushalt“, enthalte keine Schulden und zeige, dass die schwarz-grüne Koalition viel vorangebracht habe, sagte er unter Zwischenrufen der Opposition. Die SPD hingegen lebe finanzpolitisch „in einer Fantasiewelt“ und habe die zu erwartenden Millionen aus dem Wegfall des Länderfinanzausgleichs „schon zigfach ausgegeben“, sagte Bouffier zu Schäfer-Gümbel.

Realität und Täuschung

In dieses Horn stießen auch Bouffiers Parteikollege und Fraktionsvorsitzender Michael Boddenberg und Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner. Die SPD sage immer nur „mehr von allem“ und verspreche „allen alles“, sagte Wagner und warf den Sozialdemokraten „Wählertäuschung mit Ansage“ vor. Die Grünen hingegen hätten in den vergangenen vier Jahren Regierungsbeteiligung dafür gesorgt, dass Hessen „grüner und gerechter“ werde. „Zum anderen haben wir uns die Freiräume im Haushalt in den vergangenen Jahren durch eine seriöse, manchmal schmerzhafte, Finanzpolitik hart erarbeitet.“

Die Zusammenarbeit von Schwarz und Grün beschäftigte auch den FDP-Fraktionsvorsitzenden Rene Rock, dessen Partei bis 2014 zusammen mit der CDU regiert hatte. Wo die Koalition ihre Fortschritte pries, sah Rock Stillstand und wenig Hoffnung für die Zukunft. Bouffier und der stellvertretende Ministerpräsident Al-Wazir seien noch immer damit beschäftigt, die Wunden der Vergangenheit zu heilen, sie „verkörpern den Wunsch, die Auseinandersetzungen zwischen den Generationen – oft ist es wie ein Kampf zwischen Vater und Sohn – beizulegen“, leitete auch der FDP-Mann den Wahlkampf ein.

Das tat auch Linken-Fraktionvorsitzende Janine Wissler: Der Ministerpräsident habe „Teile der Realität völlig ausgeblendet“, erklärte sie und setzte die Schwerpunkte auf Umverteilung, Bekämpfung der Armut, mehr Geld für Kommunen und „ein Wohnungsbauprogramm, das seinen Namen verdient“.