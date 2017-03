Sanfte Wellen umspülen den Körper im 32 Grad warmen Außenbecken. Sprudelnde Massagedüsen und speiende Wasserduschen verwöhnen abwechselnd Waden, Rücken oder Nacken. Gratis dazu gibt’s einen wunderschönen Blick auf die Königsteiner Burgruine. Ein Pluspunkt für das Kurbad, das in diesem Juni seinen 40. Geburtstag feiert und dessen Attraktionen ansonsten eher überschaubar sind: zwei Becken – innen mit Spiegeldecke, außen mit Whirlpool und Strömungskanal–, ein Saunabereich sowie mehrere Infrarot-Wärmekabinen. Massagen können die jährlich rund 130 000 Besucher momentan nicht in Anspruch nehmen. „Wir stellen uns neu auf“, sagt Thomas Rausch, Geschäftsführer der Kur GmbH. Das Königsteiner Kurbad ist übrigens ein echter Hingucker. Das ist dem renommierten Künstler Otto Herbert Hajek zu verdanken, der dem viergeschossigen Betonbau ein besonderes Farbkonzept verpasste: Für die aufstrebenden Formen wählte er ein leuchtendes Blau, für die Fenster und Wandverkleidungen ein kräftiges Orange. Auch im Innern setzte er das ausgeklügelte Farbkonzept fort. „Laut Hajek macht Grau in Grau nicht fröhlich. Die Blau- und Orangetöne dagegen sollen das Wohlbefinden steigern“, erklärt Christian Bandy von der Kur- und Stadtinformation. Das seit 2013 unter Denkmalschutz stehende Farb-Bad laboriert allerdings mit Problemen: die mangelnde Wertschätzung bei einem Großteil der Bevölkerung und der hohe Sanierungsbedarf. Deshalb ist immer noch nicht klar, ob das Kurbad erhalten werden wird – auch wenn ihm vier Fraktionen im vergangenen Dezember die volle Unterstützung zugesagt haben. Für Stammgast Maggy Lokat wäre das dramatisch. Die Königsteinerin ist behindert und absolviert zwei bis drei Mal die Woche im Kurbad ihr Lauftraining zum Muskelaufbau. „Ich kann vom Rollstuhl aus erst auf den Beckenrand und von dort ins Wasser gleiten. Das habe ich in den Bädern in der Umgebung so nicht“, sagt sie. Außerdem sei die Gastronomie empfehlenswert. „Hier gibt es die beste Pizza Königsteins“, bestätigt Freundin Diana.

Die Geschichte der Kur beginnt im 19. Jahrhundert – und das obwohl die Stadt keine eigenen Heilquellen vorzuweisen hat. Dr. Georg Pingler gründete 1851 eine kleine Kaltwasseranstalt, das sogenannte „Prießnitzbad“. Fortan zog es viele Kurgäste nach Königstein, darunter auch Königin Elisabeth von Rumänien und die holländische Königin Wilhelmine sowie der Frankfurter Dichter Friedrich Stoltze. Nach der Jahrhundertwende erlebte der Kurort einen rasanten Aufstieg. „Man kann sicher davon ausgehen, dass übers Jahr verteilt rund 10 000 Gäste von überall her die Stadt besuchten – ganz besonders natürlich im Sommer“, berichtet Stadtarchivarin Beate Großmann-Hofmann.Es entstanden zahlreiche Sanatorien, zu deren Patienten unter anderem der Maler Ernst Ludwig Kirchner und der Dirigent Otto Klemperer gehörten. Heute gibt es sechs Kliniken, die unter anderem Herz- und Gefäße, Migräne, Diabetes, psychosomatische und neurologische Indikationen behandeln. 1935 erhielt die Stadt das Prädikat „Heilklimatischer Kurort“. Bundesweit einzigartig: Auch der am höchsten gelegene Königsteiner Stadtteil Falkenstein wurde inzwischen mit dem Qualitätssiegel ausgezeichnet. Auf den vier Terrainkurwegen – das sind eigens für Kreislauftrainingseinheiten vermessene und bezeichnete Wege – können sich Kurgäste bewegen und vom heilkräftigen Klima profitieren.

Königstein liegt etwa 25 Autominuten nordwestlich von Frankfurt. Die Anfahrt erfolgt über die A661 und die B8. Alternativ kann die Anreise ab Frankfurt Hauptbahnhof per Regionalbahn 12 bis Königstein Bahnhof erfolgen. Das Kurbad liegt am Rande der Stadt, etwa zehn Minuten Fußweg vom Bahnhof entfernt. Öffnungszeiten Bad: Montag, 16 bis 22 Uhr, Dienstag bis Sonntag sowie an Feiertagen 9 bis 22 Uhr. Öffnungszeiten Sauna: Montag 16 bis 21.30 Uhr, Dienstag bis Sonntag und an Feiertagen 10 bis 21.30 Uhr. Die Tageskarte inklusive Saunanutzung kostet 16 Euro. Infos zu Sondertarifen gibt es im Internet unter info@kurbad-koenigstein.de oder telefonisch unter (0 61 74) 926 50.