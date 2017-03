Kohlefaserspezialist SGL Carbon stellt Bilanz für 2016 vor

Der Kohlefaserspezialist SGL Carbon stellt heute in Frankfurt seine Bilanz für 2016 vor. Der Konzern mit Sitz in Wiesbaden schreibt schon länger rote Zahlen. In den ersten neun Monaten des vergangenen Jahres waren der Umsatz und das Konzernergebnis erneut zurückgegangen. Die Geschäftsführung machte dafür unter anderem den niedrigen Ölpreis verantwortlich, der Investitionen etwa in die Schiefergas-Gewinnung per Fracking bremse.

Im Jahr 2015 hatte SGL einen Umsatz von 1,32 Milliarden sowie einen Konzernfehlbetrag von 295 Millionen Euro in den Büchern stehen. BMW ist mit rund 18 Prozent an dem Kohlenstoffspezialist beteiligt, VW mit knapp 10 Prozent. Zudem hält Aufsichtsratschefin und BMW-Großaktionärin Susanne Klatten über ihre Beteiligungsgesellschaft SKion 28,5 Prozent der Aktien der SGL Carbon SE.

(dpa)