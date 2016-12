Ein Jahr nach Herborner Polizistenmord: Kollegen erinnern an getöteten Polizisten

Mit einer Kranzniederlegung haben Kollegen an dem vor einem Jahr am Herborner Bahnhof getöteten Polizisten gedacht. Auch der hessische Innenminister Peter Beuth (CDU) nahm an der Gedenkfeier am Samstag teil, wie die Polizei in Dillenburg mitteilte. Beamte verschiedener Polizeidirektionen waren demnach ebenso dabei wie der Präsident des Polizeipräsidiums Mittelhessen, Bernd Paul, und der Bürgermeister der Stadt Herborn, Hans Benner (SPD).

An Heiligabend 2015 waren zwei Beamte zum Herborner Bahnhof gerufen worden, um einen zuvor in einem Regionalzug erwischten Schwarzfahrer zu kontrollieren. Dieser griff unvermittelt mit einem Messer an und stach zunächst auf den damals 46-jährigen Polizisten ein. Der vierfache Vater starb noch am Bahnsteig. Sein ein Jahr älterer Kollege wurde schwer verletzt. Das Landgericht Limburg verurteilte den heute 28 Jahre alten Täter vor zwei Wochen unter anderem wegen Mordes und versuchten Mordes zu lebenslanger Haft.

(dpa)