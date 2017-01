Hessische Beamte sprechen sich für Elektroschocker im Einsatz aus: Kommt der Taser für die Polizei?

Kurz und heftig, so beschreiben Menschen die Wirkung, nachdem sie von einem sogenannten Taser getroffen wurden. Fünf Sekunden dauert das Verschießen von Stromimpulsen im Niedrig-Ampere-Bereich über eine pistolenähnliche Abschießvorrichtung. In dieser Zeit sind die Getroffenen in der Regel außer Gefecht gesetzt. Durch die Stromschläge werden die Muskeln innerhalb einer Sekunde so oft zusammengezogen und wieder entspannt, dass sie sich ganz verschließen, es kommt zu einer Kurzzeit-Lähmung. Nennenswerte Nebenwirkungen gibt es laut Medizinern nicht. In 15 europäischen Staaten, darunter Bulgarien, Österreich, England, Schweiz oder Italien, sind solche Einsatzgeräte fest in die polizeiliche Alltagsarbeit eingebunden. Dennoch taten sich die Polizeibehörden in Deutschland bislang schwer, Taser anzuschaffen.

In Hessen will die Gewerkschaft der Polizei (GdP) jetzt einen Anlauf starten, das Thema „in die politische Diskussion“ einzubringen, wie es nach einer großen Fachtagung zu den Distanz-Elektro-Impuls-Geräten (DEIG) hieß. Den Taser (so genannt nach der eingetragenen Marke eines gleichnamigen Herstellers in den USA) sollen künftig auch Streifenbeamte einsetzen können. Bislang gehört in Hessen das Gerät nur zur Ausrüstung von Spezialeinheiten.

Viereinhalb Stunden hatten die Beamten auf der Tagung mit Experten und den innenpolitischen Sprechern der Landtagsfraktionen diskutiert. Polizeivertreter waren sich danach grundsätzlich einig, dass Taser künftig eine sinnvolle Ergänzung für die hessischen Beamten bedeuten würden. Man will damit auf die Zunahme der Angriffe auf Kollegen im Dienst reagieren. Seit langem schon sinkt die Hemmschwelle gegenüber Vertretern der Staatsgewalt. Schon im Jahre 2014 lag die Zahl der registrierten Attacken in Hessen mit 3200 um 200 höher als im Vorjahr.

Ein weiterer wichtiger Grund: Der Taser würde eine wichtige Lücke zwischen dem Einsatz von Schlagstock und Pfefferspray auf der einen und der Schusswaffe auf der anderen Seite schließen, so die Beamten. Denn Pfefferspray und Schlagstock wirkten bei manchen Menschen aufgrund von psychischen, alkohol- oder drogenbedingten Beeinträchtigungen nicht, da das Schmerzempfinden nicht mehr so ausgeprägt vorhanden sei. Oft bliebe nur der Einsatz der Schutzwaffe, um einen Angriff, etwa mit einem Messer, abzuwehren, so Andreas Grün, Landesvorsitzender der GdP Hessen. Manchmal sei es dabei auch zu Todesfällen gekommen. „Das DEIG ist in solchen Fällen ein absolut verlässliches Instrument“, sagt etwa Johann-Markus Hans, Leiter des Polizeitechnischen Instituts in Münster. Bei Taser-Einsätzen sei es bislang nicht zu Todesfällen gekommen. Amnesty International berichte zwar von international 300 Todesfällen im Zusammenhang mit Tasern, so Grün. Allerdings nicht unmittelbar als direkte Folge eines Treffers. Die Gewerkschaft der Polizei hat in diesem Zusammenhang auch viele andere wissenschaftliche Untersuchungen zu Rate gezogen. Sie alle würden zeigen, dass für die Gesundheit der Menschen unmittelbar nichts zu befürchten sei. Die potenziellen Täter würden nur kurzzeitig außer Gefecht gesetzt, schon kurz danach könnten sie wieder aufstehen. Die „Grundstimmung“ bei den hessischen Beamten in Bezug auf die neuen Geräte, die es bereits in der vierten Generation und mit verbesserten Details wie einem Laserpointer gibt, sei durchweg positiv. Bis zur Einführung müssten aber erst die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, so die Gewerkschaft. Außerdem müsse ein genaues Einsatzkonzept ausgearbeitet werden sowie ein Trainings- und Schulungsprogramm.

Die Gewerkschaft der Polizei will zwar erst bei der kommenden Landesvorstandsklausur darüber abschließend diskutieren, ob die Taser angeschafft werden sollen.

Doch Landesvorsitzender Grün geht davon aus, dass ein entsprechender Beschluss gefasst werde. Danach wolle man im Hessischen Innenministerium vorstellig werden, das über eine Anschaffung letztlich entscheiden muss. Womöglich werde man zunächst eine Testphase vorschlagen. Geklärt ist auch noch nicht, ob der Taser zur Ausstattung eines jeden Beamten gehören soll oder zur Ausrüstung im Einsatzfahrzeug.

Im Innenministerium heißt es dazu nur knapp: Die Ausweitung des Tasereinsatzes auf die Streifenbeamten werde aktuell geprüft. Ein Ministeriumssprecher verweist auf die Wirkungsweise von Elektroimpulsgeräten, die auf den Menschen und die dabei möglichen Risiken zwar grundsätzlich geringer seien als die eines Schusswaffeneinsatzes, sie würden aber gleichzeitig ein erhöhtes Risiko für die Einsatzkräfte bergen und erforderten daher spezielle taktische Konzepte.

In anderen Bundesländern ist man da schon etwas weiter. Berlin probt den Einsatz bereits. Und in Rheinland-Pfalz startet im Frühjahr ein einjähriges Pilotprojekt. Nach einer Schulung von 84 Beamten könne im April der einjährige Test mit dem sogenannten Taser in der Polizeiinspektion Trier beginnen, heißt es dort. Dafür sollen zunächst sechs oder sieben dieser Geräte angeschafft werden.