Kommunen: Arbeitsmöglichkeiten für Kreative verbessern

In vielen hessischen Kommunen wird die Bedeutung der Kreativwirtschaft erst allmählich erkannt. Dies sind die ersten Erfahrungen des neu installierten Landesbeauftragten Jakob Sturm, der seit Anfang September im Auftrag des Wirtschaftsministeriums Städte bei der Vermittlung von Räumen für Kultur- und Kreativschaffende berät.

Für die Groß- und Hochschulstädte des Landes sei es angesichts des Strukturwandels wichtig, Menschen in Kreativberufen zu halten. „Bei der Vermittlung von Räumen fehlt es aber noch an Ansprechpartnern”, sagt der 50-Jährige. Er leitet in Frankfurt die Agentur Radar, die seit fünf Jahren im Auftrag der Stadt Kreativen hilft, Immobilien zu finden. Oft stehen diese leer. Für den Umbau gibt es dann Fördermittel der Stadt.

Das Land will in anderen Städten zwar keine Gelder locker machen. Mittel könnten jedoch eventuell aus dem Städtebauförderprogramm kommen, sagt Sturm. Dies werde geprüft. Er steht nach seinen Worten in Kontakt mit Kreativ-Projekten in Gießen, Wiesbaden, Offenbach und Kassel.

(dpa)