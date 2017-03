Kommunen erwirtschaften Überschuss von 305 Millionen Euro

Hessens Kommunen haben 2016 das erste Mal seit acht Jahren wieder einen finanziellen Überschuss erzielt. Die Städte, Landkreise und Gemeinden hätten zusammen ein Plus von insgesamt 305 Millionen Euro erwirtschaftet, teilte Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) am Sonntag in Wiesbaden mit. Die Entwicklung zeige, dass die Kommunen bei der Konsolidierung ihrer Haushalte gut voran kommen.

„Wenn alle 447 Kommunen zusammen einen Finanzierungsüberschuss von 305 Millionen Euro erzielen, heißt das natürlich nicht, dass jede einzelne Kommune 2016 ihren Haushalt mit einer schwarzen Null oder gar einem Plus abschließen konnte”, schränkte der Minister ein. Erfreulich sei jedoch, dass über zwei Drittel der Kommunen im Vorjahr schwarze Zahlen geschrieben hätten. Das sei eine erhebliche Verbesserung gegenüber den vergangenen Jahren.

2015 waren die Kommunen nach Angaben des Ministeriums in der Summe noch mit 111 Millionen Euro im Minus gewesen. Im Jahr 2010 habe das kommunale Defizit sogar knapp 2,25 Milliarden Euro betragen. „Auch wenn die Einschnitte mancherorts hart sind, erarbeiten die Kommunen sich und ihren Bürgern damit mehr Spielräume für die Zukunft”, sagte Schäfer zu der Entwicklung.

(dpa)