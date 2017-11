Landtag diskutiert über Jamaika: Kompromisse und stabile Regierung

Das Aus für Jamaika schlägt auch in der hessischen Politik nach wie vor hohe Wellen. Das zeigte sich gestern auch im Landtag, in einer teilweisen emotionalen Debatte. Auch ein deutliches Signal für den Bund gab es dabei.

Die Botschaft, die Volker Bouffier gestern von Wiesbaden aus in Richtung Berlin sandte, ließ an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig. Er halte gar nichts von einer Minderheitsregierung, sagt der hessische Ministerpräsident im Landtag und fügte hinzu: „Ich werde mich dafür einsetzen, dass die CDU dafür nicht zur Verfügung steht.“

Anlass für die klare Ansage des Ministerpräsidenten war eine Aktuelle Stunde, in der sich das Parlament auf Antrag der Grünen mit dem Platzen der Jamaika-Sondierungen beschäftigte. Und diese entwickelte sich zu einem heftigen Nachbeben der turbulenten Ereignisse von Berlin.

„Was wir zurzeit erleben, ist auch ein gesellschaftliches Problem“, äußerte sich Grünen-Fraktionschef Mathias Wagner besorgt über die Blockade im Land. Die Parteien, die nicht regieren wollten, glaubten, dass das Festhalten an der eigenen Position auf mehr Zustimmung stößt als die mühsame Suche nach einem Kompromiss.

Wagner malte zugleich die Gefahr einer gesellschaftlichen Spaltung ähnlich wie in den USA an die Wand, wenn immer mehr Menschen um sich und ihre Überzeugungen kreisten. Er rief daher zu mehr Mut zum Kompromiss und mehr Mut zur Demokratie auf.

Heftiger Schlagabtausch

Ausgehend von Wagners Exkurs entspann sich eine teilweise emotionale Debatte, bei der noch einmal die unterschiedlichen Positionen der Parteien deutlich wurden. Deutschland als größtes und wichtigstes Land in Europa mit zunehmender globaler Verantwortung brauche eine stabile Regierung mit stabilen Absprachen, warb Bouffier indirekt für eine Neuauflage der großen Koalition. Bei 700 Abgeordneten im Bundestag und einer politischen Spannbreite zwischen AfD und Linkspartei sei es nicht möglich, bei jeder der vielen wichtigen Entscheidungen um eine Mehrheit zu ringen. „Es wäre ein ständiger Verhandlungsausschuss.“ Die Zeit der Minderheitsregierung in Hessen im Jahr 2008, die von der SPD als positives Beispiel für eine solche Lösung angeführt wird, bezeichnete Bouffier als „Jahr des politischen Stillstands“ und „Tiefpunkt der hessischen Sozialdemokratie“.

Ein Vorwurf, den SPD-Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel nicht auf sich und seiner Partei sitzen lassen wollte. Er verwies auf die damalige Abschaffung der Studiengebühren und die Rückkehr Hessens in die Tarifgemeinschaft der Länder. Schäfer-Gümbel verteidigte auch noch einmal seinen jüngsten Vorstoß für eine Minderheitsregierung. „Ich habe versucht, Denkblockaden zu überwinden und Denkräume zu eröffnen.“ Für eine große Koalition sehe die SPD hingegen „momentan keine Basis“.

FDP-Fraktionschef René Rock machte deutlich, dass die Liberalen Neuwahlen derzeit für eine Option halten, auch wenn diese die Ausnahme sein sollten. Diese könne auch zu einem veränderten Ergebnis führen. Die Absage der FDP an Jamaika verteidigte Rock mit den Worten „wir haben am Ende Deutschland vor keiner guten Regierung bewahrt,“

Einen giftigen Schlagabtausch lieferten sich in der aktuellen Stunde Grüne und Linke. Beide Seiten warfen sich wechselseitig vor, in den Jahren 2008 und 2013 einen Politikwechsel in Hessen verhindert zu haben.