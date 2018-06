Nach dem Tod des Kulturpolitikers Hilmar Hoffmann können sich Trauernde von heute (Dienstag) an in einem Kondolenzbuch eintragen. Das Buch soll ab 10 Uhr im Foyer des Frankfurter Römereingangs ausliegen, wie die Stadt am Montagabend mitteilte. Die Trauerfeier wird auf Wunsch der Familie im engsten Familienkreis stattfinden. Hoffmann war am Freitag im Alter von 92 Jahren gestorben.

(dpa)