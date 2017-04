Korb vor Basketball-Spiel zusammengebrochen

Kurioser Zwischenfall in der Basketball-Bundesliga: Das Heimspiel der Fraport Skyliners gegen Science City Jena konnte am Sonntagnachmittag erst mit mehreren Minuten Verspätung beginnen, weil eine der beiden Korbanlagen auf dem Spielfeld zusammengebrochen war. Die Verantwortlichen des Frankfurter Clubs mussten erst eine Ersatzanlage aus der Trainingshalle in die Fraport Arena bringen lassen und dort montieren. „Korbalarm in Frankfurt”, twitterte die Basketball-Bundesliga daraufhin.

(dpa)