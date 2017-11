Kornmarkt Arkaden in Frankfurt nehmen Gestalt an

Die neuen Kornmarkt Arkaden auf dem ehemaligen Gelände des Bundesrechnungshofs haben am Freitag Richtfest gefeiert. Rund elf Monate nach der Grundsteinlegung für den neuen Gebäudekomplex mitten in der Frankfurter Innenstadt beteiligte sich unter anderem Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD) an den Feierlichkeiten, wie der Bauherr, die OFB Projektentwicklung GmbH, mitteilte. Rohbauten und Dachkonstruktion des Gebäudes, in dem Büros, Wohnungen, Geschäfte und ein Hotel untergebracht werden sollen, sind weitgehend fertiggestellt.

Wie schon bei der Grundsteinlegung betonte Feldmann die besondere Bedeutung des Areals mit seiner Verschmelzung von Geschichte und Gegenwart. Das in Teilen denkmalgeschützte Gebäude aus den 1950er Jahren hatte nach dem Wegzug des Bundesrechnungshofs nach Bonn im Jahr 2000 lange leer gestanden. Im Herbst 2018 sollen die Bauarbeiten beendet sein.

(dpa)