Kovac sieht Chance gegen FC Bayern

Eintracht-Trainer Niko Kovac sieht für sein Team gegen Bayern München eine Chance - obwohl von den vergangenen 16 Bundesliga-Spielen gegen den Rekordmeister 13 verloren gingen. „Wir wollen ein gutes Spiel abliefern und auch morgen punkten”, sagte der Frankfurter Trainer am Freitag. „Wir haben zu Hause schon sieben Punkte gegen sehr gute Gegner geholt - Bayern ist die Krönung.” Der deutsche Meister habe in dieser Saison Schwachstellen, erklärte der frühere Bayern-Profi Kovac. „Das haben wir in dieser Woche durchtrainiert und abgearbeitet. Wir werden nicht versuchen, auf Teufel komm' heraus zu stürmen. Aber wir wollen Nadelstiche setzen und den Bayern zeigen, dass wir da sind.”

(dpa)