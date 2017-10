Kräne heben bei der Sanierung vom Stadtschloss

Für die bevorstehende Sanierung des denkmalgeschützten Wiesbadener Stadtschlosses sind am Freitag mit einem 70 Meter langen Kran Container in den Innenhof des Hessischen Landtags gehoben worden. Insgesamt 36 Containerelemente sollen den Mitarbeitern in der Bauphase als Erstatzbüroräume dienen. Bereits im Sommer fanden die ersten Umzüge statt, um das historische Stadtschloss zu räumen. Die Sanierungsarbeiten sollen bis Ende 2020 abgeschlossen sein. Die Kosten werden auf insgesamt rund 18,1 Millionen Euro beziffert.

Das denkmalgeschützte Gebäude, seit 1946 Sitz des Parlaments, muss saniert werden, weil Bombenschäden aus dem Zweiten Weltkrieg nicht fachgerecht repariert worden waren. Demnach hatte eine Bombe den Ostflügel des Stadtschlosses erheblich beschädigt. Durch eindringende Feuchtigkeit entwickelte sich im Dachstuhl und in Teilen der Wände ein holzzerstörender Pilz (Hausschwamm), der über Jahrzehnte unentdeckt geblieben war.

(dpa)