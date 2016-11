Krankenhäuser klagen über Gewalt in der Notaufnahme

Von Beleidigungen bis Handgreiflichkeiten: Die Notaufnahmen in Hessens Krankenhäusern haben es immer wieder mit aggressiven und gewalttätigen Patienten zu tun. Das Problem sei in den Ballungsgebieten verbreiteter als auf dem Land, berichtete die Hessische Krankenhausgesellschaft. So kennen gerade die großen Häuser schwierige Situationen in ihren Ambulanzen. Die Grundstimmung gegenüber den Mitarbeitern sei in den vergangenen Jahren deutlich aggressiver geworden, sagt etwa ein Sprecher des Uni-Klinikums Gießen-Marburg.

Auch das Klinikum in Kassel kennt Übergriffe in der Notaufnahme. Diese Fälle konzentrieren sich nach Angaben einer Sprecherin auf alkoholisierte oder unter Drogen stehende Patienten. Auch Demenzkranke würden manchmal übergriffig.

(dpa)