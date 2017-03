Krankenschwester gab falsches Medikament: Prozessauftakt

Ein folgenschwerer Irrtum bei der Auswahl eines Medikaments steht von heute an im Mittelpunkt eines Prozesses vor dem Landgericht Frankfurt. Angeklagt ist eine 25 Jahre alte Krankenschwester wegen fahrlässiger Tötung. Die Staatsanwaltschaft legt ihr zur Last, im Juni 2015 einer lungenkranken Patientin statt des vom Arzt verordneten Beruhigungsmittels Methadon verabreicht zu haben. Die 63-Jährige starb an den Folgen dieses Irrtums, der offenbar auf ähnlich lautende Bezeichnungen zurückzuführen war. Die Strafkammer hat drei Verhandlungstage bis Ende März vorgesehen.

(dpa)