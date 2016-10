Krebs-Wetzl zum neuen Bürgermeister in Griesheim gewählt

Griesheim bei Darmstadt bekommt einen neuen Bürgermeister: Vom 2. Februar 2017 wird Geza Krebs-Wetzl (CDU) an der Spitze des Rathauses stehen, teilte ein Sprecher der Stadt am Sonntagabend mit. Krebs-Wetzl (56) bekam bei der Stichwahl am Sonntag 52,3 Prozent der Stimmen. Amtsinhaberin Gabriele Winter (SPD), die sich um die Wiederwahl beworben hatte, kam auf 47,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 45,9 Prozent.

In einer ersten Wahlrunde waren vier Kandidaten im Rennen. Da keiner die absolute Mehrheit auf sich vereinen konnte, kam es zur Stichwahl. Zur Wahl aufgerufen waren rund 20 500 Bürger.

(dpa)