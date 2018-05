Kreuze erinnern an Unfalltod: Behörden dulden Gedenkstätten

Mehr als 200 Menschen sind im vergangenen Jahr auf Hessens Straßen gestorben - vielfach erinnern Kreuze am Fahrbahnrand an ihren Unfalltod. Die Behörden tolerieren diese Art von Gedenkstätten in der Regel, sofern sie keine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer darstellen oder Arbeiten behindern, wie das Straßen- und Verkehrsmanagement Hessen Mobil mitteilte. Andernfalls werde mit den Angehörigen das Gespräch gesucht, um das Kreuz um wenige Meter an eine geeignetere Stelle zu versetzen.

Ob die Kreuze als verkehrsgefährdend eingestuft werden, hängt laut der Verkehrsbehörde des Kreises Gießen auch von der Aufmachung ab: „So werden zum Beispiel Steine oder große Kreuze nicht toleriert, auch Grablichter sind unerwünscht, weil durch sie eine Gefahr für andere Verkehrsteilnehmer nicht ausgeschlossen werden kann.”

(dpa)