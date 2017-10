Kreuzfahrtschiffe stoßen zusammen

Zwei vollbesetzte Flusskreuzfahrtschiffe sind am Dienstagabend auf dem Main an der hessisch-bayerischen Grenze kollidiert. Verletzt wurde keiner der insgesamt 257 Passagiere, wie die Wasserschutzpolizei mitteilte. Die Schiffe konnten nach dem Unfall weiterfahren. Der Main ist an der Unfallstelle auf Höhe Mainflingen besonders eng. Der Abschnitt ist als Engstelle ausgewiesen, dort gelten besondere Fahrregeln im Binnenschiffverkehr. Wie es zu dem Unfall kam, soll nun ein Sachverständiger der Wasserschutzpolizei ermitteln. Die Höhe des Sachschadens ist noch unklar.

(dpa)