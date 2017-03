Hessische Landesregierung präsentiert ihre „Erfolge“: Kritik an „Zukunftsforum“

Die Entwicklung Bad Homburgs steht beispielhaft für viele Städte in der Rhein-Main-Region. 55 000 Einwohner leben in Bad Homburg. In der Kreisstadt sind 35 000 sozialversicherungspflichtige Arbeitsplätze angesiedelt. 27 000 Menschen fahren dorthin jeden Tag zur Arbeit. „Unsere Stadt entwickelt sich prächtig, doch wir geraten auch an die Grenzen des Wachstums“, sagte Oberbürgermeister Alexander Hetjes (CDU) gestern. Er hieß 200 Gäste eines Kongresses willkommen, zu dem die hessische Landesregierung eingeladen hatte.

Für die Veranstaltung „Zukunftsforum Metropolregion Frankfurt/Rhein-Main“ hatte die Landesregierung viele Minister und Staatssekretäre aufgeboten, dazu Vertreter von Arbeitsagentur, Industrie- und Handelskammer und andere Experten eingeladen. Doch das Format „Zukunftsforum“ wurde seinem Titel nicht gerecht.

Vielmehr nutzten die Minister und Staatssekretäre die Foren zu den Themen „Bauen und Wohnen“, „Arbeit und Fachkräfte“, „Metropolregion 4.0“ sowie „Mobilität und Verkehr“, um die bisherigen „Erfolge“ der Landesregierung zu präsentieren. Neu war das nicht.

Von den Gästen – Vertreter von Kommunen oder Verbänden – nutzte erst einmal niemand die Möglichkeit, die jeweiligen Präsentationen zu hinterfragen. Eine Diskussion im Plenum blieb aus – zumindest vormittags. Dabei hätte das Format die Chance geboten, auf höchster politischer Ebene Konzepte und Strategien für die Zukunft abzufragen.

Die Opposition im hessischen Landtag warf der Landesregierung vor, „Steuergelder für schwarz-grüne Eigenwerbung“ zu nutzen. „Die Landesregierung wärmt das Thema ,Metropolregion‘ lediglich auf und inszeniert sich selber“, kritisierte der SPD-Landes- und Fraktionsvorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel in einer Pressemitteilung.

Er erinnerte daran, dass zum gleichen Thema vor fast zwei Jahren eine Veranstaltung in Frankfurt stattgefunden hatte, und zwar auf Einladung von Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD). „Vertreterinnen und Vertreter aus Städten und Gemeinden, Wirtschaft und Gesellschaft legten seinerzeit eine gemeinsame Erklärung zur Zukunft der Metropolregion“, sagte Schäfer-Gümbel. „Die Landesregierung hat das ignoriert und ausgesessen.“

Mathias Müller, der Präsident der Frankfurter Industrie- und Handelskammer, forderte in Bad Homburg einen „Steuerungskreis“ für die Region, an der sich neben Hessen auch angrenzende Bundesländer wie Rheinland-Pfalz und Bayern beteiligen sollten. Denn zur gesamten Metropolregion mit fast sechs Millionen Einwohnern werden nach übereinstimmender Ansicht auch Mainz und das angrenzende Unterfranken mit Aschaffenburg gezählt. Nach der Vorstellung Müllers sollten diesem Gremium wichtige Persönlichkeiten aus Politik, Gesellschaft und Wirtschaft angehören, die mindestens zweimal im Jahr zusammenkommen sollten. „Wir stehen in einem harten Wettbewerb mit anderen Metropolregionen“, sagte Müller.