Krötenwanderung: Viele Tiere gleichzeitig unterwegs

Wegen der milden Temperaturen der vergangenen Tage hat in Südhessen die alljährliche Krötenwanderung begonnen. Vor allem rund um Michelstadt im Odenwald machten sich Amphibien auf den Weg zu ihren Laichgewässern, wie der Naturschutzbund (Nabu) Odenwaldkreis am Montag in Fränkisch Crumbach mitteilte. Die Vorsitzende Martina Limprecht rief Autofahrer zur Vorsicht auf. „Es kommt jetzt darauf an, dass Autofahrer langsam fahren und auch mal genau hingucken”, sagte sie.

Das Besondere in diesem Jahr: Durch den ungewöhnlich raschen Temperaturanstieg verlassen sämtliche Amphibien nahezu gleichzeitig ihre Winterquartiere. Naturschützer beobachteten Frösche, Erdkröten, Molche und Feuersalamander. „Wir haben dieses Jahr eine Komplettwanderung. Das warme Wetter war wie ein Startknopf”, sagte Limprecht.

Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in Offenbach sinken die Frühtemperaturen im Laufe der Woche in Hessen jedoch wieder auf Werte um den Gefrierpunkt. Naturschützer gehen daher davon aus, dass die wechselwarmen Tieren in den kommenden Tagen wieder eher in ihren geschützten Winterquartieren verharren. Im Norden und Osten Hessens hat die Krötenwanderung noch nicht begonnen.

